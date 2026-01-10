Haberler

Karda mahsur kalan sürücüyü İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

Karda mahsur kalan sürücüyü İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Selim ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle otomobiliyle yolda mahsur kalan bir sürücü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, aracın yanı sıra köy yolunu da ulaşıma açtı.

KARS'ın Selim ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle otomobili ile yolda mahsur kalan sürücü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yukarı Damlapınar köyü yolunda otomobiliyle giden bir sürücü, kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Aracı kara saplanan sürücünün yardım çağrısı sonrası bölgeye Kars İl Özel İdaresi yol açma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, iş makineleriyle kara saplanan aracı kurtardı. Otomobili ve sürücüyü kurtaran ekipler, köy yolunu ulaşıma da açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı

Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var

Ünlülere gece yarısı yeni operasyon! Aralarında Selen Görgüzel de var
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı! İşte kullandığı madde