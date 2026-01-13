Haberler

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Susuz, Arpaçay ve Akyaka ilçelerine giden çevre yolları ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, yolun kapalı olduğunu duyurdu ve karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı.

Kars'ta etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kenti Susuz, Arpaçay ve Akyaka ilçeleri ile Ardahan ve Gürcistan'a bağlayan çevre yolu ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Kars'ın çıkış noktasında polis ekipleri, şerit çekerek yolu ulaşıma kapattı.

"Kar ve tipi nedeniyle yol ağır taşıt trafiğine kapalıdır" tabelasını yola koyan ekipler, yolu kullanan ağır taşıt sürücülerini geri gönderdi.

Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
