Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü - Haberler

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Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

AA - İsmail Kaplan - Güncel
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Kars'ta yıllar sonra suyla dolan Mışko Gölü sarı çiçeklere büründü

Kars'ta yaklaşık 16 yıl sonra yeniden suyla dolan Mışko Gölü ve çevresi sarı çiçeklere büründü.

Kars'ta yaklaşık 16 yıl sonra yeniden suyla dolan Mışko Gölü ve çevresi sarı çiçeklere büründü.

Kentte birçok köyün kullandığı Mışko Gölü ile çevresi, kışın ve ilkbaharda etkili olan yağışlarla uzun yıllar sonra suyla doldu.

Daha önce kuraklık nedeniyle besicilerin su sıkıntısı yaşadığı bölge, bu yıl bereketli yağışların ardından büyük ve küçükbaş hayvanlarla şenlendi.

Sarı çiçeklere bürünen bölgeye, bazı kuş türlerinin de geldiği gözlendi.

AA / İsmail Kaplan - Güncel

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