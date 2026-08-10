Yaylada rahatsızlanan yabancı uyrukluya UMKE zorlu şartlarda ulaştı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaylada rahatsızlanan yabancı uyruklu Abbas S, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaylaya çıkamayan ambulans yerine UMKE ekibinin zorlu arazi koşullarında müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaylada rahatsızlanan yabancı uyruklu kişi, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Doğruyol köyü yaylasında yabancı uyruklu Abbas S'nin (45) rahatsızlanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Bölgeye giden ambulans olumsuz hava koşulları nedeniyle yaylaya çıkamayınca UMKE ekipleri sevk edildi.
Arazi şartları nedeniyle zorlu şartlarda yaylaya ulaşan UMKE ekibi, hastanın ilk değerlendirmesini yaparak gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yayladan indirilerek ambulansa teslim edilen Abbas S, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.