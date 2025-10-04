Haberler

Kars'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Kars'ta düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan 3 zanlı yakalanarak tutuklandı. Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Kars'ta yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Susuz ilçesi Kayadibi köyünde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.A. (43), V.A. (37) ve H.İ.A. (25) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada, uzun namlulu silah, pompalı tüfek, 2 uzun namlu şarjörü, 3 pompalı tüfek şarjörü ve 9 kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
