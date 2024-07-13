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Kars'ta Yabani Hayvanlar Rahatça Dolaşıyor

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Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçe merkezlerinde, angut, kınalı keklik, orman baykuşu ve leylekler tedirginlik yaşamadan rahatça dolaşabiliyor. Sarıçam Ormanları ve eşsiz doğasıyla birçok yabani hayvana barınma ve üreme imkanı sunan Sarıkamış'ta, gölette yüzen angutlar ve ilçe merkezindeki İnönü Mahallesinde kınalı keklikler görüntülendi. Selim ilçesinde ise tren istasyonu etrafındaki ormanlık alanda büyüyen kulaklı orman baykuşu yavrusu ve Karahamza köyünde aydınlatma direği üzerinde büyüyen ve uçmak için hazırlanan leylek yavruları objektiflere yansıdı. Selim ilçesi sakinlerinden Yahya Batıbay, 'Bu ağaçta gördüğümüz orman baykuşu küçüktü, şimdi büyüdü. Bunun gibi bir sürü kuşlar var. Ormanlık alanlarımızın insanlara olduğu gibi hayvanlara da yararı var.' diye konuştu.

Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçe merkezlerinde, angut, kınalı keklik, orman baykuşu ve leylekler tedirginlik yaşamadan rahatça dolaşabiliyor.

Sarıçam Ormanları ve eşsiz doğasıyla birçok yabani hayvana barınma ve üreme imkanı sunan Sarıkamış'ta, gölette yüzen angutlar ve ilçe merkezindeki İnönü Mahallesinde kınalı keklikler görüntülendi.

Selim ilçesinde ise tren istasyonu etrafındaki ormanlık alanda büyüyen kulaklı orman baykuşu yavrusu ve Karahamza köyünde aydınlatma direği üzerinde büyüyen ve uçmak için hazırlanan leylek yavruları objektiflere yansıdı.

Selim ilçesi sakinlerinden Yahya Batıbay, "Bu ağaçta gördüğümüz orman baykuşu küçüktü, şimdi büyüdü. Bunun gibi bir sürü kuşlar var. Ormanlık alanlarımızın insanlara olduğu gibi hayvanlara da yararı var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Sarıkamış Sarıçam Kınalı Yabani İnönü Selim Kars Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

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