Kars'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kars'ta narkotik dedektör köpeği "Zeus" destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince daha önce belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik dedektör köpeği "Zeus" desteğiyle yapılan aramada, iş yerinde gizlenmiş 2 parça halinde 205,86 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.E. (42), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.