Haberler

Kars'ta apart evde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kars'ta apart evde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, apartta yakalanan iki zanlı tutuklandı. 31,23 gram sentetik uyuşturucu, kağıda emdirilmiş uyuşturucu maddesi, kokain, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kars'ta bir apart eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda şehir merkezindeki bir apart eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, S.A. (26) ve G.U. (25) gözaltına alındı.

Zanlıların kaldığı aparttaki aramada, 31,23 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu maddesi ve kokain, birer hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 1 şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Menajer George Gardi isyan etti: Yasal işlem başlatacağım

Hakkında çıkan iddialara isyan etti: Yasal işlem başlatacağım