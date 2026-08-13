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Kars'ta Uçurumdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

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Kars'ın Bayrampaşa Mahallesi Karadağ Tabya yolunda kayalıklarda dengesini kaybedip uçuruma düşen Y.K. hayatını kaybetti. Olay yerine polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak Y.K'nin öldüğü belirlendi.

Kars'ta dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Bayrampaşa Mahallesi Karadağ Tabya yolunda kayalıklar üzerinde duran Y.K, dengesini kaybederek uçurumdan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde Y.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA
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