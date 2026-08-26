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Kars'ta traktör kazası: 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Kars'ın Selim ilçesinde traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk öldü.

Kars'ın Selim ilçesinde traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk öldü.

İlçeye bağlı Tuygun köyünde tarlada hasat yapan M.T, traktörü samanla yükledikten sonra köye dönmek için yola çıktı.

Bu sırada traktörün üzerinde bulunan 11 yaşındaki Ş.Z.T, dengesini kaybederek düştü. Kazada ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ş.Z.T, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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