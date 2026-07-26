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Kars'ta traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

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Kars-Kağızman kara yolunda traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kars- Kağızman kara yolunda traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Ahmet B. (64) idaresindeki 36 FR 008 plakalı hafif ticari araç, Kars-Kağızman kara yolu Dikme köyü mevkisinde Enes B. (21) yönetimindeki 04 AH 592 plakalı traktör ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile M.K, A.K, M.K, G.K. ve E.A yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.

Kaynak: AA
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