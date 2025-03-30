Kars'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı
Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karahamza köyünde meydana gelen ve çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin kayıtlarda, 2 aracın çarpıştıktan sonra alev aldıkları görülüyor.
Selim yönünden Sarıkamış istikametine seyreden Erdem Zenci idaresindeki 06 ABY 235 plakalı hafif ticari araç, dün gece saatlerinde Karahamza köyünden ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki 34 GHD 964 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, kazada 2 kişi ölmüş, 5 kişi ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel