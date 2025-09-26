Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

KARS'ta kereste yüklü kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kars- Erzurum karayolu Ani Ören Yeri kavşağında meydana geldi. N.B. yönetimindeki 34 EZ 9063 plakalı kereste yüklü kamyon ile Ömer Uğurlu (54) yönetimindeki 34 JN 0185 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarak refüje çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Uğurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uğurlu'nun cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı. Kamyon şoförü N.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.