Kars'ta tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı
Kars-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, kereste yüklü tır şarampole devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kars'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Cengiz D. yönetimindeki 27 ALL 902 plakalı kereste yüklü tır, Kars- Erzurum kara yolunun Kağızman Kavşağı yakınında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Cengiz D, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.