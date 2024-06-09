Kars'ta Şiddetli Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi
Kars'ta öğleden sonra başlayan sağanak yağış doluya dönüştü ve tarım arazilerine zarar verdi. Şiddetli dolu yağışı nedeniyle sürücüler güçlük çekerken, tarım sektörü de büyük zarar gördü.
Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerinde zarara neden oldu.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak bir süre sonra doluya dönüştü.
Şiddetli dolu yağışı yüzünden Kars-Göle kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.