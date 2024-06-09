Kars'ta Şiddetli Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak bir süre sonra doluya dönüştü.

Şiddetli dolu yağışı yüzünden Kars-Göle kara yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte dolu nedeniyle tarım arazileri de zarar gördü.