Kars'ta Sarıkamış ve Çanakkale şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Sarıkamış ve Çanakkale Şehitleri Koyun Koyuna" mottosuyla sarıçam, huş, dış budak ve karaağaçtan oluşan 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve Sarıkamış Platformunun ortaklaşa düzenlediği fidan dikme töreni, ilçe girişindeki Hamamlı kavşağında yapıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, ormanların sadece ilçe için değil, ülke için de son derece önemli olduğunu söyledi.

Aslantatar, orman varlığının daha da arttırılması gerektiğini vurgulayarak "Orman bilincinin bizlerde, vatandaşlarda olması lazım. Sarıkamış, özgül ağırlığı çok fazla olan bir ilçedir. Sarıkamış olmasaydı belki bugün Çanakkale'den bahsedemiyor olacaktık. O yüzden Sarıkamış her yönüyle önemlidir." dedi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek birlikte ilçeye daha faydalı işler yapılmasını temenni etti.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayata ise kurum olarak ülkenin toprağını her türlü tehlikeye karşı koruyan, doğaya yakın bir anlayış geliştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kurumumuz, ekosistem bütünlüğü içerisinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü fayda sağlayabilecek şekilde hizmet veren 185 yıllık kurumdur. Ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanlarımızı korumak, sürdürülebilecek şekilde gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha yaşanabilir kılmayı hedeflemekteyiz."

Sarıkamış Platformu Başkanı İrfan Koç da şehitleri rahmet ve minnetle anarak "Türkiye'de 81 ilde Sarıkamış Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuyoruz. Bugünkü biraz daha anlamlı; 'Sarıkamış ve Çanakkale Şehitleri Koyun Koyuna'... Bu, çok önemlidir. Biz Çanakkale'de de tören yapmıştık. Bugün burada fidan dikme etkinliğini gerçekleştirdik." diye konuştu.

Fidanların toprakla buluşturulması ve can suyu verilmesiyle sona eren etkinliğe, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Özben, STK yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar, orman işletmesi personeli ve vatandaşlar katıldı.