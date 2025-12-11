Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma programı 3-4 Ocak'ta düzenlenecek

Haberler

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 111. yılında Kars'ta 3-4 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Her yıl ocak ayının ilk haftasında düzenlenen anma programının koordinasyonu için Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda, Vali Ziya Polat başkanlığında toplantı düzenlendi.

Kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden yöneticilerin katıldığı toplantıda, yapılacak etkinlikler istişare edildi, program akışı belirlendi.

Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış şehitlerini anma programının Türkiye'nin en önemli programlarından birisi olduğunu söyledi.

Sarıkamış şehitlerini anma programını en iyi şekilde icra edeceklerini anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Sadece program yapmak değil, o günü anlatmak lazım, o ruhu, imanı, inancı anlatmak lazım. Buraya gelen insanlar zaten atalarına bir Fatiha okuyacaklar. Ama o ruhu, o imanı, o inancı genç kardeşlerimize ve gelen misafirlerimize anlatmak lazım. On binlerce büyüğümüz benim büyük dedem de burada, nerede olduğunu bilmiyoruz ama Sarıkamış şehidi derler, dağların birinde. Çoğumuz şehit evlatlarıyız. Bu millet şehit inancıyla, vatanımızın, devletimizin her köşesinde şehidimiz var Rabb'im binlerce kez rahmet eylesin."

Toplantıya, Kars Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel ve Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar da katıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
