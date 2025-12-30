Haberler

Kars'ta Sarıkamış Harekatı için kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı.

Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında kardan hazırlanan iki heykelden biri tamamlandı.

İlçede 3-4 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller, Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesinin yanında bu yıl Kızılçubuk mevkisinde de yapılmaya başlandı.

Allahuekber Dağları'nda 111 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülüyor.

Kızılçubuk mevkisinde yapılan kardan heykelde çalışmalar tamamlandı, oteller bölgesinde ise devam ediyor.

Doç. Dr. Zengin, AA muhabirine, Kızılçubuk mevkisinin Osmanlı ordusunun taarruz için toplandığı alan olduğunu belirterek, "Her yıl düzenli olarak Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı yapılmaktadır, bu yıl da program kapsamında kardan heykel yapmaktayız." dedi.

Atatürk Üniversitesinden Suat Korkmaz da "Kafkas Üniversitesiyle koordineli olarak kardan anıtsal heykelleri yapmaktayız. Çalışma şartları zorlu, 2 bin 500 rakımda olunca daha soğuk olur. Her ne kadar soğuk olursa olsun şehitleri anma duygusu olunca zorlu şartlar hafiflemiş oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak