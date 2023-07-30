Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Şarampole Yuvarlanan Otobüs Vinçle Çıkarıldı

Güncel Haberler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan otobüs, vinç yardımıyla çıkarıldı ve araştırma yapıldıktan sonra çekici ile bölgeden götürüldü.

VİNÇLE ÇIKARILIP, ÇEKİCİ İLE GÖTÜRÜLDÜ

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı kazada, şarampole yuvarlanan otobüsü için çıkarmak için çalışma başlatıldı. Devrilen otobüs vinçle çıkarılıp, aracın altında ölü ya da yaralı olup olmadığı araştırıldı. İncelemeler sonrası otobüs, çekici ile bölgeden götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Güncel

Kars Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title