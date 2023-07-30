Kars'ta Şarampole Yuvarlanan Otobüs Vinçle Çıkarıldı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada şarampole yuvarlanan otobüs, vinç yardımıyla çıkarıldı ve araştırma yapıldıktan sonra çekici ile bölgeden götürüldü.
VİNÇLE ÇIKARILIP, ÇEKİCİ İLE GÖTÜRÜLDÜ
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı kazada, şarampole yuvarlanan otobüsü için çıkarmak için çalışma başlatıldı. Devrilen otobüs vinçle çıkarılıp, aracın altında ölü ya da yaralı olup olmadığı araştırıldı. İncelemeler sonrası otobüs, çekici ile bölgeden götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Güncel