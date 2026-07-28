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Sarıkamış'ta Saman Yüklü Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı.

Atilla Örs idaresindeki 25 ADY 653 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün, Karakurt köyü mevkisinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Örs, yaralandı.

Saman balyaların yola saçılması üzerine kısa süreli trafikte aksamalar meydana geldi.

Kaynak: AA
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