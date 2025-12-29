Haberler

Kars'ta sahte içki operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Kars'ın Merkez ve Kağızman ilçelerinde yapılan denetimlerde toplam 35 litre sahte alkol ve 160 litre etil alkol ele geçirildi. 13 şüpheli, kaçakçılıkla mücadele yasasına muhalefet suçlamasıyla yakalandı.

KARS'ın Merkez ve Kağızman ilçelerindeki denetimlerde 70 şişe halinde 35 litre sahte alkol ve 160 litre sahte etil alkol ele geçirildi; 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez ve Kağızman ilçelerinde, yılbaşı öncesi sahte/kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan aramalarda 70 şişe halinde toplam 35 litre sahte alkollü içki ve 160 litre alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
