Kars'ta Polisler Soğuktan Korunmak İçin Kışlık Kıyafetlerini Giydi

Kars'ta Temmuz ayında en düşük hava sıcaklığı 10 derecenin altına düştü. Polisler, kışlık kaban ve montlarını giyerek soğuktan korunmaya çalıştı.

TEMMUZ ayına girilmesine rağmen en düşük hava sıcaklığının 10 derecenin altına düştüğü Kars'ta, kente giriş noktalarında uygulama yapan polisler, kışlık kaban ve montlarını giydi. Polisler, yaktıkları sobanın başına geçerek soğuktan korunmaya çalıştı.

Son yılların en yağışlı günlerini yaşayan Kars'ta havalar da ısınmadı. Kışın sıfırın altında 25-30'ları gören Kars'ta 1 Temmuz gecesi en düşük hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçüldü. Kentte gündüzleri yağmur, dolu ve rüzgar geceleri ise soğuk hava etkili oluyor. Soğuk hava sebebiyle kente giriş-çıkış noktalarında kontroller yapan Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, uygulama noktasına soba kurdu. Kışlık kaban ve montlarıyla görev yapan polisler, yaktıkları sobanın başına geçerek ısınmaya çalışıyor.