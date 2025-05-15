Kars'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kars'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Gürsel Yenice idaresindeki 33 CSD 23 plakalı otomobil, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Alisofu Şehitlik Anıtı kavşağında Abdulhalık Değer'in kullandığı 34 ECD 165 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzere olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Rüveyde ve Müslüm Yenice, ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gürsel Yenice, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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