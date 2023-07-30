Kars'ta Otobüs Kazası: 5 Ölü, 23 Yaralı

Kars Valisi Türker Öksüz, kazanın ardından taziye mesajı yayımladı. Vali Öksüz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sarıkamış ilçemiz Karakurt mevkinde saat 07.50'de yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, 1'i ağır olmak üzere 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Feci kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Gelişmeler bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır." (DHA)