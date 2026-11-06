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Kars'ta otlatmaya çıkan besici sürüsüyle kar yağışına yakalanıp o anları görüntüledi

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Kars'ta otlatmaya çıkan besici sürüsüyle kar yağışına yakalanıp o anları görüntüledi
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Kars'ın yüksek kesimlerinde havaların soğumasıyla başlayan kar yağışına otlatmaya çıkan bir besici sürüsüyle yakalandı. Besici o anları cep telefonuyla görüntülerken, Kars-Ardahan kara yolu da bastıran kar nedeniyle beyaza büründü.

KARS'ta otlatmaya çıkardığı sürüsüyle kar yağışına yakalanan besici cep telefonuyla o anları görüntüledi.

Havaların soğumasıyla birlikte Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Otlatmaya çıkardığı büyükbaş hayvan sürüsüyle kar yağışına yakalanan bir besici cep telefonuyla yaşadıklarını görüntüledi. Besici bastıran kar sırasında, "Ola ola ooo, göz gözü görmüyor" dedi.

Bu arada Kars- Ardahan kara yolunda aniden bastıran kar, bölgeyi beyaza bürüdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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