Kars'ta öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı

Kars'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi.

Sarıkamış Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ilçe merkezinde eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri, ilçedeki şehitlikleri ziyaret etti.

Tarih öğretmeni Bahattin Kılıç, şehitliklerde öğrencilere Sarıkamış Harekatı'nı anlattı, dualar edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, yaptığı konuşmada, bugünün Sarıkamış Harekatı'nın başlangıcı olduğunu hatırlatarak, tüm okullarda eş zamanlı olarak ilk derste slayt gösterimi eşliğinde harekatın öğrencilere anlatıldığını söyledi.

Öğrencilerden Busen Özçelik ise anma programında dua ettiklerini belirterek, "Bize şehitlerimizle ilgili bilgiler verdiler. Şehitlerimiz bizim için çok önemli, onlar ölmedi." dedi.

Program, öğrencilere çorba dağıtılmasıyla sona erdi.