Kars'ta öğrenciler Filistin yararına yardım kampanyası düzenledi

Kars'ın Akyaka ilçesindeki Hüseyin Öztürk İlkokulu öğrencileri, Filistin yararına yardım kampanyası ve kermes düzenledi. Kermese Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Erdağı, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Kermeste öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecekler ve el örmesi ürünler satışa sunuldu. Elde edilen gelir Filistin'e gönderilecek.

Kars'ın Akyaka ilçesinde öğrenciler, Filistin yararına yardım kampanyası ve kermes düzenledi.

70. Yıl Hüseyin Öztürk İlkokulu'nda düzenlenen kermese, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Erdağı, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Veliler tarafından hazırlanan yiyecekler ile el örmesi ürünler öğrenciler tarafından satışa sunuldu.

Öğretmenlerin de destek verdiği kermesten toplanan gelir, Filistin'e gönderilecek.

Başkan Toptaş, duyarlı davranışından dolayı öğrencileri tebrik etti, destekleri nedeniyle de öğretmen, veli ve vatandaşları kutladı.