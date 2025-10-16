Haberler

Kars'ta Müstakil Evde Yangın Çıktı

Bülbül Mahallesi'nde Ferhat Tepe'ye ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Kars'ta müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bülbül Mahallesi Değirmen Sokakta Ferhat Tepe'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararak çatı kısmına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
