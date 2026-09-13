Haberler

Kars'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kars'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Kağızman ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet B. (38) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Hasan Acara Caddesi'nde, D.A'nın kullandığı 38 AIC 723 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, Ahmet B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada

İstanbul'daki katliam gibi kaza anbean kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Lukaku için dengeleri değiştirecek hamle

Fenerbahçe'den dengeleri değiştirecek hamle
Gift Orban, Victor Osimhen'i yakaladı

Bu adamı kim durduracak? Victor Osimhen'i de yakaladı
ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında

Şiddetli yağış ülkeyi vurdu! Milyonlarca kişi risk altında
Arda Güler'in yedek başlaması İspanya'da tartışma yarattı

Arda için verilen karar ülkeyi karıştırdı
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti
Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler

Skandal görüntülerin adresi bir meslek lisesi
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

Bülent Arınç'a bir tepki de nikahı kıyan isimden