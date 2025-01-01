Kars'ta Minibüs Çarpıştı, Yaralılar Var
Kars-Selim kara yolunun Kağızman Kavşağı'nda meydana gelen minibüs kazasında yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kars'ta iki minibüs çarpıştı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kars- Selim kara yolunun Kağızman Kavşağı'nda iki minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.
Kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel