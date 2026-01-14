Haberler

Kars'ta ekiplerin tipi ve kar altında zorlu mücadelesi

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 9 araçta mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ve diğer ekipler tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

YOĞUN kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kars'ta ekipler, 9 araçta mahsur kalan kişileri, kurtardı.

Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine Kars merkez, Susuz, Arpaçay, Akyaka ve Selim ilçelerinde yolda mahsur kalan vatandaşlar için ekipler seferber oldu. Alınan ihbarların ardından AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi ve İlçe Özel İdaresi ekipleri koordineli bir şekilde müdahale çalışmalarını başlattı. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan 8 otomobil ile bir TIR bulundukları yerlerden güvenli şekilde kurtarıldı.

Haber: Bedir ALTUNOK/KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
