Kars'ta leylekler biçilen çayırlarda yiyecek aradı

Kars'ta yaz mevsimiyle birlikte biçilmeye başlanan çayırlara inen leylekler, solucan ve çekirge gibi canlıları avlayarak yiyecek aradı.

Kentte uzun geçen kışın ardından ilkbaharda bölgeye gelen leylekler, üreme dönemini tamamlayarak yavrularını büyüttü. Elektrik direkleri ve bina çatılarına yaptıkları yuvalarda yaklaşık 34 günlük kuluçka sürecinin ardından 2 ila 4 yavru dünyaya getiren leylekler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte beslenme mesaisine başladı.

Merkez ilçe ile köylerde çiftçilerin çayır otlarını biçmeye başlaması, leylekler için yeni beslenme alanları oluşturdu. Biçilen çayırlara inen leylekler, açıkta kalan kurbağa, solucan, çekirge ve diğer küçük canlıları avlayarak karınlarını doyurdu.

Leyleklerin çayırlardaki yiyecek arayışı güzel görüntüler oluşturdu.