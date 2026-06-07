Kadın Kooperatifiyle Unutulmaya Yüz Tutan Halı Dokumacılığı Yeniden Canlanıyor

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kadınların kurduğu kooperatifte, unutulmaya yüz tutan halı dokumacılığı yeniden canlandırılıyor, kadınlara istihdam ve gelir kapısı sağlanıyor.

Arpaçay Kaymakamlığının desteğiyle ilçeye bağlı Aslanoğlu köyünde kadınlar tarafından kurulan "Kadının Eli, Tarihin Dili Kadın Kooperatifi" faaliyetlerine başladı.

Küçükbaş hayvanlardan elde edilen yünden halı, kaz tüyünden yastık ve yatak üreten kadınlar, kooperatif binasının halı atölyesinde doğal yünlerden elde edilen iplerle çalışmalarını sürdürüyor.

Kooperatifte şu an 10 kadın üretim yaparken, ilerleyen süreçte çevre köylerden kadınların da projeye dahil edilmesi hedefleniyor.

Bu mesleği ayakta tutup gelecek nesillere taşımanın gayretini de gösteren kadınlar, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de sanatlarını kuşaktan kuşağa aktarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Köyde istihdam ve yerleşim modelini desteklemek için kooperatif kuruldu

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında köyde istihdam ve yerleşim modelini desteklemek adına kooperatifin kurulduğunu söyledi.

Kooperatifin daha farklı amaçlarının olduğunu dile getiren Akköz, "Hayvancılıkla uğraşan bir bölgedeyiz. Küçükbaş hayvanların kırkım dönemlerinde yünlerin heba olduğunu fark ettik. Kaz yetiştiriciliği oldukça fazla, bu kaz tüyünün daha çok kullanıldığında katma değeri olduğunu gördük. Ablalarımızla kardeşlerimizle görüştük, onların da katkılarıyla kooperatifi kurduk, destekledik." dedi.

Koyun yünlerinin değerlendirileceğine işaret eden Akköz, "Artık koyunlardan kırkılan yünlerden ipler elde edilecek, o iplerle atölyemizde el örme yün halılarımız oluşturulacak daha sonrasında bu kadın istihdamını geliştirecek." diye konuştu.

Kooperatifin okul gibi olduğunu kaydeden Akköz, deneyimli kişilerin yeni gelen gençlere dokumayı öğreterek buranın kadim kültürünü yaşatacaklarını anlattı.

"Buranın en önemli belirleyicisi köyde üretim yapılabilmesi"

Akköz, kooperatifin kurulmasının ardından tezgahların alınarak üretime başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Atölyedeki tezgahlar, kadın girişimcilerimiz ve üye sayılarımız olsun her şey tamamlandı. Bu vesileyle artık bitmiş ürünlerimizi de göreceksiniz. Kadınlarımız internet üzerinden satışlarını yapabiliyor. Buranın en önemli belirleyicisi köyde üretim yapılabilmesi. Kooperatifin, atölyenin, kadınlarımızın köyde olması her şey ile beraber köydeki kadınlarımıza bir istihdam alanı oluşturup, köyden kente göçü tersine çevirip burada istihdamı artırmayı amaçlıyoruz, yol aldığımızı düşünüyorum. Kadınlarımız çok gayretliler inşallah başarılı olur."

Kooperatifin başkanı Yayla Uygur da yünleri ipe dönüştürüp halıları işlediklerini söyledi.

Uygur, "Doğuştan halıcılıkla uğraşıyorduk kooperatifi kurarak bunu canlandırmak istedik, Arpaçay Kaymakamlığının desteğiyle çok şükür iyi gidiyor. Siparişler var, koyunların yününden halılar yapıyoruz. Yörede isteyen tüm kadınlara destek veririz, 3 kişiyle başladık 10 kişiyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

25 yıl sonra halı dokuma tezgahının başına geçti

66 yaşındaki Nazmiye Taşdemir de yaklaşık 25 yıl sonra halı dokuma tezgahının başına geçtiğini dile getirerek, "Evlendiğim zaman da yani 25 yıl önce halı dokuyordum, yünleri ayrıştırarak ipe dönüştürürüz daha sonra boyayıp halıları yapıyoruz. Halının iplerini hazırlıyoruz, daha sonra boyayıp halıya dokuyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Leyla Taşdemir, kooperatifi çok istediklerini ve hayallerine kavuştuklarını belirterek, "Ustam kayınvalidem, ondan halı yapmayı öğrendim, güzel gidiyoruz inşallah bu daha da ilerler. Destek sayesinde buradayız kadının yapamayacağı bir şey yoktur, bizler de canlı örnekleriyiz." şeklinde konuştu.