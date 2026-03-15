Kars'ta kızıl tilkiler avlanırken görüntülendi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazide, kızıl tilkiler yiyecek bulmak için ses dinleyerek avlarını yakalamaya çalışıyor. Zorlu doğa koşullarında avlanma becerileriyle dikkat çeken tilkiler, kar altındaki fare gibi canlıları avlamakta ustalık gösteriyor.

Kars'ta kar yağışı ile beyaza bürünen arazide kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor.

Arpaçay ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazide yiyecek bulma çabasındaki kızıl tilkiler görüntülendi.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, karla kaplı zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için kendi yöntemlerini kullanıyor.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilendiği bölgede, kızıl tilkiler, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalışıyor.

Beyaza bürünen arazide fare gibi canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avlayan tilkiler, havaya zıplayıp kar altındaki canlıları yakalama becerisi gösteriyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
