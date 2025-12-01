Kars'ta Kepçe Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Kağızman ilçesinde yol çalışması yapan bir kepçe, karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki Hasan Kan'a çarparak ölümüne neden oldu. Operatör gözaltına alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde kepçenin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Şahindere Mahallesi Ali Ataman Caddesi üzerinde ilçe belediyesine ait kepçeyle yol çalışması yapan operatör M.K. (37), geri manevra yaptığı sırada, karşıya geçmeye çalışan Hasan Kan'a (70) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan Kan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Operatör,polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için Kars Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.