Kars'ta 15 yaşındaki çocuktan 3 gündür haber alınamıyor
Kars'ın Selim ilçesinde 22 Mart'ta evden ayrılan 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba için jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Oğlunu görenlerin bilgi vermesi çağrısında bulunan baba İsmail Ağbaba, oğlunun son görüntülerinin evlerinin güvenlik kamerasında kaydedildiğini belirtti.
Kars'ın Selim ilçesinde 3 gündür haber alınamayan çocuk için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Koyunyurdu köyünde 22 Mart'ta evden habersiz ayrılan 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ağbaba'nın kendi evlerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde ikametin etrafında bir süre gezindiği görülüyor.
Ekipler 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlattı.
Baba İsmail Ağbaba, oğlunu görenlerin bilgi vermesini istedi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik