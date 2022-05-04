Kars'ta kaybolan çocuk bulundu

Kars'ta hayvanları otlatmaya giden ve evine dönmeyen 12 yaşındaki çocuk kırsalda bir kayanın dibinde uyurken bulundu.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden ve bir daha evine dönmeyen 12 yaşındaki Tarık Altun, arama çalışmalarının dördüncü gününde amcası ve köylüler tarafından köy mezrasında bulundu.

Yalınkaya köyü kırsalındaki bir kayanın dibinde yatarken amcası Taner Altun tarafından bulundu. Ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Amca Altun, AA muhabirine, ekiplerden ayrı yaptığı çalışmada yeğenini bulduğunu belirterek, "Allah herkesten razı olsun. Bütün köylüler seferber oldu, Allah devletimizden razı olsun. Bir kayanın dibinde yuz üstü yatarken buldum. Suyla elini yüzün yıkadım." dedi.

Bulunduğu yerden ekiplerce alınan Altun, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden Selma ile Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, sağanak yağışının etkili olmasıyla eve gönderilmiş ve saat 17.00 sularında eve dönmediği anlaşılan çocuk için arama çalışması başlatılmıştı.

Arama çalışmalarında, dalgıçlar köyün etrafında kar ve yağmur sularıyla dolan göletlerde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), köy korucuları ve komando birlikleri de köy arazisinde tarama yapmıştı.

Diyarbakır'dan gelen AFAD dalgıçları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adamlar"ı arama çalışmalarına katılmıştı.