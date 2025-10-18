Kars'ta Kavga: 65 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan kavgada başını kaldırım taşına çarptığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Şahindere Mahallesi Pazar Caddesi'nde Nesim B, henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle itilen Nesim B. kafasını kaldırım taşına çarptığı iddia edildi. Burada bir süre hareketsiz kalan Nesim B'yi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 65 yaşındaki Nesim B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nesim B'nin cenazesi otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.