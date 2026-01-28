Haberler

Kars'ta domuz sürüsü karlı arazide görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akyaka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, karlı arazide görüntülendi. Domuz sürüsünün yiyecek ararken kaydedilen görüntüleri dikkat çekti.

Kars'ın Akyaka ilçesinde karla kaplı arazide domuz sürüsü görüntülendi.

İlçede yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.

Küçük Durduran köyü yakınlarında yiyecek arayan domuz sürüsü, karlı arazide cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, sürünün koşarak bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
'6 katlıyı yiyemeyen 8 katlıyı yiyemez' kuralı getiren hamburgerciye inceleme başlatıldı

Tuhaf kuralları ile gündeme gelen hamburgerci için harekete geçildi
2026'da akılalmaz olay! 16 yaşındaki Muhammet 'töre' kurbanı oldu

16 yaşındaki Muhammet "töre" kurbanı oldu
DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşire görevinden uzaklaştırıldı

DEM Parti'nin saç örme akımına katılan hemşireye bir darbe daha
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Tarkan'ın hayranıyla 'Bana teyze de' diyaloğu gülümsetti! Son hareketi olaya damga vurdu

Tarkan'ın hayranıyla ilginç diyaloğu! Son hareketi olaya damga vurdu