Kars'ta kara saplanan otomobil traktör yardımıyla kurtarıldı

Kars'ta köy yolunda kara saplanan otomobil traktör yardımıyla kurtarıldı.

Akyaka ilçesinde etkili olan kar ve tipi zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İlçeye bağlı İbiş köy yolunda Kurtuluş Aydın idaresindeki 34 GR 1880 plakalı otomobil, yoğun kar ve tipi nedeniyle kara saplandı.

Aydın'ın yardım talep etmesi üzerine bölgeye gelen Ali Şahin Koçak, traktörüyle aracı bulunduğu yerden kurtardı.