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Kars'ta kar yağışına yakalanan göçerler binlerce hayvanla Iğdır'a dönmeye çalışıyor

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Kars'ta kar yağışına yakalanan göçerler binlerce hayvanla Iğdır'a dönmeye çalışıyor
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Kars'ta yaz aylarını yaylalarda geçiren göçerler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle binlerce küçükbaş hayvanıyla Iğdır'a dönmeye çalışıyor. Yaklaşık 6 ay süren yayla sezonunun ardından yola çıkan göçerler, zorlu yolculuklarını yaklaşık 20 günde tamamlamayı hedefliyor.

Kars'ta yaz aylarını yaylalarda geçiren göçerler, kar yağışı ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte binlerce küçükbaş hayvanıyla karlı dağları aşarak Iğdır'a dönmeye çalışıyor.

Doğu Anadolu'da hayvancılıkla uğraşan göçerler, her yıl havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Kars, Ardahan ve Ağrı başta olmak üzere bölgedeki yaylalara çıkıyor. Sonbaharda ise kar ve soğukların başlamasıyla sürüleriyle birlikte yeniden kışlaklarına dönüyor.

Iğdır'dan mayıs ayında Kars'a gelerek hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalarda otlatan göçerler de yaklaşık 6 ay süren yayla sezonunun ardından dönüş hazırlıklarını tamamladı.

Kentte etkili olan kar yağışıyla yaylalar ve köyler beyaza bürünürken, göçerler de sürüleriyle birlikte zorlu yolculuğa başladı. Göç öncesinde çadırlarını sökerek eşyalarını araçlarla gönderen göçerler, hayvanlarıyla birlikte yollara düştü.

Kar altında ilerleyen sürüler, soğuk hava ve olumsuz arazi şartlarına rağmen yüzlerce kilometrelik yolu aşıp Iğdır'a ulaşmaya çalışıyor. Olası kurt saldırılarına ve hava koşullarına karşı birkaç sürü halinde hareket eden göçerler, yolculuklarını yaklaşık 20 günde tamamlamayı hedefliyor.

Kar yağışına hazırlıksız yakalandılar

Iğdır'a gitmek üzere yola çıkan çobanlardan Tahir Şemsinzade, AA muhabirine, ani kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

Yaz ayında yaylalara çıkmak için Iğdır'dan Kars'a geldiklerini ve sonbaharın gelmesiyle de dönüşe geçtiklerini anlatan Şemsinzade, bu yıl kar yağışına yakalandıklarını belirtti.

Şemsinzade, binlerce koyunla zorlu dönüşün devam ettiğini anlatarak, "Allahuekber Dağı'ndan geliyoruz Iğdır'a gideceğiz. Yolumuz uzak, kar yağıyor. 9 gün önce yola çıktık daha yol gideceğiz." dedi.

Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle iki sürünün peş peşe gittiğini dile getiren Şemsinzade, olası yaban hayvanı saldırısına karşı teyakkuzda olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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