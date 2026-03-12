Haberler

Kars'ta Kar Yağışı Etkili Oldu: Sürücüler Araçlarını Battaniyeyle Korudu

Kars'ta Kar Yağışı Etkili Oldu: Sürücüler Araçlarını Battaniyeyle Korudu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bazı sürücüleri araçlarını battaniyelerle korumaya yöneltti. Meteoroloji, soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar süreceğini ve sürücüleri buzlanma, don ve sis olaylarına karşı uyardı.

KARS'ta, dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı sürücüler araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Kapalı otoparkı olmayan araçların üzeri karla kaplandı. Bazı sürücüler araçlarının camlarına battaniye örttü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, soğuk hava dalgasının Kars'ta hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis olaylarına karşı sürücüler uyarılırken, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide

Jandarmanın 7/24 nöbet tuttuğu baraj
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler

Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği