Kars-Selim-Göle kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tekrar ulaşıma kapatıldı. Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı, Selim-Göle kara yolunun 7-15'inci kilometrelerinde araç geçişini engelliyor.

Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, kar yağışı ve tipi nedeniyle tekrar ulaşıma kapatıldı.

Kars'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol 5 gün önce ulaşıma kapatılmıştı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle Selim-Göle kara yolu 7-15'inci kilometreleri araç geçişine kapatıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
