Kars'ta karda mahsur kalan 5 araçtaki 15 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 araçta mahsur kalan 15 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan kişilerin, yoğun tipi nedeniyle yolda kaldığı belirtildi.

Kars'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 araçtaki 15 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Yoğun tipi nedeniyle merkeze bağlı Çakmak-Boğazköy grup köy yolunda 15 kişi araçlarıyla mahsur kaldı.

Kara saplanan 5 araç ilerleyemeyince, İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
