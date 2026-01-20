Kars'ta karda mahsur kalan 5 araçtaki 15 kişi kurtarıldı
Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 araçta mahsur kalan 15 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan kişilerin, yoğun tipi nedeniyle yolda kaldığı belirtildi.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.
Yoğun tipi nedeniyle merkeze bağlı Çakmak-Boğazköy grup köy yolunda 15 kişi araçlarıyla mahsur kaldı.
Kara saplanan 5 araç ilerleyemeyince, İl Özel İdaresinden yardım talep edildi.
Ekiplerce yapılan çalışmada, araçlar mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel