Kars'ta Kağızman-Ağrı kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu, görüş mesafesinin azalması dolayısıyla araç geçişine kapatıldı. Ekipler, karla mücadele için tipinin dinmesini bekliyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Kağızman-Ağrı kara yolu, tipinin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla tüm araç geçişine kapatıldı.

Ekipler, yolda karla mücadele için tipinin dinmesini bekliyor.

