Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.

Kent merkezini beyaza bürüyen kar, tarihi yapılarda güzel görüntü oluşturdu.

Bazı vatandaşlar kardan adam yapıp kar topu oynayarak karın keyfini yaşadı.

Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Sarıkamış ilçesine de kar etkili oluyor.

Vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, çocuklar da kızak kayarak karın keyfini yaşadı.

Tepe mahallesi sakinlerinden Alper Yıldırım, kar yağışının yeniden yoğunlaştığını belirterek, "Kar yağışı başladı, çok şükür. İnşallah kayak sezonunu açarız bol ve bereketli olur. Böyle yağarsa önümüzdeki hafta kayak merkezini açarız inşallah." dedi.

Mahalle arsında çocuklarda kızak kayarak karın keyfini yaşadı.