Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Görüş mesafesinin düştüğü Kars-Göle kara yolunda vatandaşlar biriken karları temizliyor. Sarıkamış ilçesinde ise kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars- Göle kara yolunda etkili olan sis ve kar yağışı görüş mesafesini düşürdü.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Esnaflardan Serhat Yıldız, yaklaşık 4 gündür kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Sarıkamış'a kış geldi diyebiliriz. İnşallah bol bereketli bir yıl olur ve sezon iyi geçer." dedi.

Kentte bazı besiciler de hayvanlarını kar yağışına rağmen dışarıda otlattı.

