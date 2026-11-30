Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürürken Ardahan'da gece saatlerinde kar etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı ve kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışı Kars'ta etkisini sürdürürken Ardahan'da da gece saatlerinde kar etkili oldu.
KARS/ Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu.
Kars'ta etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışla kent merkezi beyaza büründü.
Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ardahan'da da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: AA