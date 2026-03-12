Haberler

Kars'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Güncelleme:
Kars'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehirde etkili oldu. Sürücüler araçlarını korumak için battaniye örtmeye çalıştı. Meteoroloji, soğuk havanın hafta sonuna kadar devam edeceğini ve sürücüleri buzlanma ile çığ tehlikesi konusunda uyardı.

KARS'ta, dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı sürücüler araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Kapalı otoparkı olmayan araçların üzeri karla kaplandı. Bazı sürücüler araçlarının camlarına battaniye örttü. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, soğuk hava dalgasının Kars'ta hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis olaylarına karşı sürücüler uyarılırken, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

