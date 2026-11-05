Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kars'ta kar yağışı 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde ulaşımı zorlaştırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta sağanak sonrası sıcaklık düşünce yüksek kesimlerde kar etkili oldu; 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde yol karla kaplandı ve görüş azaldı. Sürücüler geçitte güçlükle ilerlerken Sarıkamış'ta dağlar ve Handere Geçidi'ndeki bitkiler kar örtüsüyle kaplandı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı geçitlerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının etkisini artırdığı 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde yolun karla kaplanması ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla çevredeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde sarıçam ormanları, bitkiler ve çiçekler karla kaplanırken, sürücüler yolda kontrollü ilerledi.

Vatandaşlardan Selçuk Çakıcı, AA muhabirine, sezonun ilk kar yağışı olduğunu belirterek, "Bugün Kocaeli'den geldim, Handere Geçidi'nde karla buluştuk. Umarım sezon da çok daha güzel olur. Kar Sarıkamış'a yakışıyor, lapa lapa yağan karın zevki bir başka oluyor." dedi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 8'e yükseldi26

Dehşete düşüren gizemli cinayetler! Ölü sayısı yükseldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su baskını mağduru üreticilere marul fidesi verildi

Sel mağdurlarına verildi! Tam 1 milyon 400 bin adet
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar
Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi

Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Arkadaşı da tanıdık
CHP, Mustafa Sarıgül'ün ipini çekti23

CHP, Sarıgül'ün ipini çekti
Canan Karatay, AYM kararı sonrası resti çekti: Susayım diye yapıyorlar

Canan Karatay, AYM kararı sonrası resti çekti
Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu

Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump'ın seçim hezimeti için ilk yorum